Трамп пообещал уже сегодня подписать "большой и прекрасный билль" о сокращении госрасходов

Лучшим подарком для Америки ко Дню независимости страны назвал Дональд Трамп принятие Конгрессом его "большого законопроекта".

Выступая перед сторонниками в Айове, президент пообещал сегодня же подписать документ, который, вызвал ожесточенные споры в обществе. Но, по словам Трампа, откроет новую страницу в истории США.

"Большой и прекрасный билль" предполагает рекордное сокращение налогов и госрасходов, а также серьезные инвестиции в оборону и охрану границ от нелегалов. В свойственной ему манере Трамп снова приписал Соединенным Штатам победу в обеих мировых войнах. И анонсировал проведение боя по смешанным единоборствам на территории Белого дома.

Выступление американского лидера на время прервал подозрительный хлопок. Трамп отреагировал на него, процитировав собственные слова, произнесенные во время прошлогоднего покушения в Пенсильвании.

"Я что-то услышал или мне показалось? Надеюсь, это всего лишь фейерверк. Мои знаменитые последние слова. Помните, Трамп сказал: "Не волнуйтесь, это всего лишь фейерверк"? Всегда нужно мыслить позитивно. Хотя мне это тоже не понравилось", - сказал президент.