Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Овны

День, когда небо меняет курс! Уран входит в знак Близнецов - важное событие, которое многое изменит в вашей сфере общения. Готовьтесь обновить список друзей.

Тельцы

День может начаться с вопроса: а стоит ли все то, за что вы держитесь, таких усилий? Пришло время освежить взгляд на свои финансы и другие ресурсы.

Близнецы

Уран входит в ваш знак - старт новой эпохи! Впереди годы невиданных перемен, и первый намек вы получите уже сегодня, начав день с вопроса: "А что, если…?".

Раки

Уран подсвечивает зону уединения - и именно в тишине вы услышите нечто важное. Позвольте себе мечтать и планировать свободно, без оглядки на чужие ожидания.

Львы

Сегодня в вашу жизнь могут ворваться новые люди, идеи, проекты - и все это через друзей, соцсети и случайные разговоры. Уран зовет к новым вершинам.

Девы

Вам захочется иначе смотреть на карьеру, цели, успех. Даже если вы не решитесь все бросить и уехать на остров, мысль об этом может стать началом перемен.

Весы

Уран открывает дверь в большой мир: учеба, поездки, новая философия жизни. Не бойтесь пойти туда, где пока нет плана. Это время для полной свободы ума.

Скорпионы

Сегодня вы можете внезапно пересмотреть отношения: Уран будоражит зону глубокой близости. И это шанс освободиться от тяжелого груза токсичных убеждений.

Стрельцы

Личная жизнь - вот где будет происходить все самое интересное в ближайшие годы. Кто-то неожиданно войдет в вашу жизнь, а кто-то исчезнет навсегда.

Козероги

Уран несет легкое беспокойство, которое подтолкнет к переменам. Возможно, вы поймете: старые способы больше не работают. И создадите новые.

Водолеи

Это просто космос: Уран главная планета вашего знака е начинает влиять на зону творчества, удовольствий, любви и развлечений. Скоро будет весело!

Рыбы

Представители этого знака знают: дом - не место, а состояние. Уран несет перемены в зону быта: вам может захотеться перестановки, переезда или совершенно другой атмосферы.