Влиятельная женщина вмешалась в конфликт Бони и 19-летней невесты Лепса: "Аврора совершила ошибку"

Виктория Боня и Аврора Киба устроили публичный скандал. Выпускница "Дома-2" разоблачила семью студентки, объявив, что невеста Григория Лепса не так богата, как пытается показать. Киба в ответ обвинила Вику в эскорте.

В конфликт вмешалась продюсер Мария Погребняк. Она предупредила студентку лондонского колледжа, что та перегнула палку и за свои слова ей придется отвечать в суде, если Боня этого захочет. Как объяснила Погребняк, Виктория не сочиняла небылицы про Кибу, она лишь пересказала то, что за последний год говорилось о семье Авроры в СМИ. А вот 19-летней невесте Лепса нечем подкрепить свои обвинения.

"В эфире шоу, говоря о семье Авроры Кибы, Боня ссылалась на то, что говорят в кулуарах светской Москвы и, главное, на публикацию „Комсомольской правды“ — это ключевой момент. И претензии надо предъявлять не к Боне, а к первоисточнику. Аврора же, на эмоциях, совершила ошибку: во-первых, направила гнев не по адресу, а во-вторых, перешла на личности, обвинив Вику в „низкой социальной ответственности“ и озвучив сумму гонорара", — заявила Мария в личном блоге.

Погребняк уверена, если дело дойдет до суда, Вика выиграет легко, чем проучит Аврору. Продюсер считает, что Киба в силу своей молодости пропустила главное в аргументации Бони, поддалась эмоциям и в итоге саму же себя загнала в ловушку.

Напомним, невесту Лепса возмутило, что звезда "Дома-2" сообщила о долгах ее семьи. Якобы после смерти отца Аврору под опеку взял певец, он оплачивает обучение девушки за границей, пока мать пытается наладить бизнес.

"Виктория далека от кругов общения моей семьи и всю жизнь находилась в статусе чей-то любовницы", — написала на своей странице в соцсети Аврора. На этом 19-летняя невеста Григория Лепса не остановилась. Она решила огласить все сплетни про Боню, что когда-либо слышала.

Поклонники Виктории тут же доложили, что Киба поливает ее грязью. 45-летняя Боня элегантно поставила на место устроившую скандал в Сети студентку. "Кто это вообще?!" — спросила звезда реалити-шоу.