Два человека пострадали при атаке дронов в Сергиевом Посаде

Четыре беспилотника упали в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, есть двое пострадавших.

60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, у него выбиты три зуба, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев. У 40-летнего мужчина открытая рана шеи и ушиб грудной клетки. Оба пострадавших госпитализированы в Сергиево-Посадскую больницу в состоянии средней тяжести.

Обломки беспилотников повредили электроподстанцию в микрорайоне Звездочка. Также в целях безопасности отключено еще несколько трансформаторных подстанций. Как результат без электричества остались микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский и частично Ферма.

Без электроэнергии также остались коммунальные службы, социальные объекты и жилые дома. Их временно обеспечат энергией с помощью генераторов.

На месте падения беспилотников работают оперативные службы. Возникший на подстанции пожар тушат. Затем специалисты "Россетей" будут восстанавливать ее работу, отметила глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

Ранее в Минобороны России заявили, что за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников самолетного типа.