Джигурда огласил неприглядную правду о Волочковой: до сих пор пытается скрыть этот позор

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова дружили много лет. Балерину и актера даже подозревали в романе. Но в один момент они разругались в пух и прах. Больше года закадычные друзья не общаются.

Причиной разрыва отношений стало компрометирующее экс-приму Большого театра видео. На кадрах Джигурда и Волочкова предстали в доме балерины в нетрезвом виде. Никита и Анастасия танцевали, в какой-то момент актер сдернул с балерины штаны, обнажив ее бедра и ягодицы в крошечном нижнем белье, и расцеловал в интимное место.

Когда ролик оказался в Сети, Волочкова заявила, что его слил Джигурда. Мол, хотел на ее имени пропиариться. Анастасия закатила скандал, объявив, что больше не хочет ничего слышать о бывшем друге. Интересно, что через несколько месяцев балерина успокоилась и простила актера. Но отношения между друзьями не восстановились. Джигурда скандал не комментировал, он даже не пытался оправдаться.

Лишь спустя полтора года Никита высказался о той ситуации. Звезда фильма "Любить по-русски" заявил, что Анастасия сама могла опубликовать это видео. Скандал же Волочкова раздула не из-за непотребного видео, а из-за того, что Джигурда не пришел на пресс-конференцию балерины, которую та организовала после провокации. Теперь балерина всеми силами старается скрыть это.

"Это было желание балерины, но она не учла, что моя Анис (Марина Анисина — прим.ред.) не играет по чужим правилам. После этого она обиделась, когда мы не пришли на пресс-конференцию, а она приглашала. И Настя покатила бочку", — завил Никита в эфире "Радио-1".