Лавров пожелал народу США реализовать американскую мечту

Глава МИД России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму госсекретарю США Марко Рубио по случаю Дня независимости.

Министр выразил надежу, что отношения между Россией и США обретут стабильность и предсказуемость с учетом взаимоуважения и национальных интересов.

"Прошу передать искренние поздравления американскому народу <…> выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты", - подчеркнул Лавров.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил с Днем независимости США своего американского коллегу Дональда Трампа. Он отметил, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности.

День независимости – главный национальный праздник США, отмечается ежегодно 4 июля. В 1776 году в этот день была принята Декларация независимости Соединенных Штатов.