Принц Уильям сделал душераздирающее заявление о смерти: "Наши мысли с семьей"

Жители Ливерпуля несут цветы к стадиону "Энфилд", оплакивая гибель Диого Жоты. Футболист разбился накануне в Испании, вместе с форвардом погиб его 26-летний брат.

Принц Уильям, который является покровителем Футбольной ассоциации Англии, сделал заявление в связи с трагедией. Сын короля Карла III опубликовал в социальных сетях свои соболезнования.

"Как член футбольной семьи, я глубоко опечален известием о кончине Диого Жоты и его брата. Наши мысли с его семьей, друзьями и всеми, кто его знал", — заявил Уильям, чем довел футбольных фанатов до слез.

Британцы оставили тысячи комментариев под постом принца. "Слова Уильяма разрывают мою души. Жота…"; "Мы все опечатаны, Уильям"; "Как же тяжело читать соболезнования, снова слезы на глазах"; "Такой молодой, какая трагедия", — пишут люди.

Напомним, звезда "Ливерпуля" Диогу Жота скончался в возрасте 28 лет после того, как его Lamborghini вылетел с трассы на севере Испании. Всего за 10 дней до трагедии футболист женился.

По данным полиции, форвард ехал в суперкаре со своим 26-летним братом Андре. ДТП произошло в час ночи 3 июля на трассе А-52 на северо-западе Испании, недалеко от границы с Португалией. Автомобиль слетел с дороги, перевернулся, а затем загорелся. Предположительно, у Lamborghini лопнула шина во время обгона на огромной скорости.

Экстренные службы оперативно прибыли на место аварии, но спасти братьев Жота не удалось. Факт смерти Диогу и Андре был подтвержден только ближе к обеду, так как тела футболистов сильно обгорели.