Трамп устал от Украины, Зеленский жалуется на жизнь: политические сводки пятницы

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа продлился почти час. Шел на одной волне. Был деловым и конкретным. Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркивает: сейчас диалог между двумя странами максимально отточен. О телефонном контакте при необходимости договориться можно за день.

Ушаков: Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта. Он проинформировал о ходе реализации договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле. Он также отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс. Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей - то есть устранения всех известных первопричин, приведших к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится.

Дональд Трамп свой разговор с Путиным комментирует практически у трапа борта номер один.

Трамп: У нас был разговор. Мы говорили о многих вещах, включая Иран. Мы также говорили о войне с Украиной, и я недоволен. Нам не удалось достичь прогресса.

Тема приостановления поставок американского вооружения Украине в разговоре Путина и Трампа не затрагивалась. Впрочем, этот факт не мешает американским журналистам все равно задать вопрос своему президенту: почему же он так резко посадил киевский режим на снарядный голодный паек.

Трамп: Мы поставляем Украине оружие. Мы сотрудничаем с ними, стараемся помочь. Но мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя.

Разговоры об Украине явно утомили президента. Он занят другим - празднует принятие Конгрессом США флагманского законопроекта о налогах и расходах. Или, как его называет глава Белого дома, "большой и красивый билль". Лучший подарок ко Дню независимости. 217 голосов за. Против - 212. Показательно, что результаты голосования разделились по партийному признаку.

И только на Украине все пытаются перетянуть одеяло на себя. Зеленский вместе со своей свитой жалуются в соцсетях на жизнь, а также призывают усилить против России санкции и дать Украине больше оружия. Вот только где его взять, не очень ясно. Должность главного спонсора киевского режима примерила на себя Германия. Газета Bild сообщает: в Берлине срочно ищут обходные пути поставок вооружений Украине.

"В Берлине вызывает тревогу сообщение о том, что США прекратили поставки оружия и боеприпасов Украине. При этом Германия считает наиболее серьезной проблемой для ВСУ нехватку ракет для систем ПВО Patriot. Источники сообщают, что Мерц рассчитывает убедить Трампа передать Украине две системы Patriot, а Берлин же эти поставки оплатит", - говорится в статье.

Неутешительные для Евросоюза новости сообщает китайская газета South China Morning Post. На встрече главы МИД КНР Ван И с главой дипслужбы ЕС Кайей Каллас было сказано, что Пекин не допустит поражения России в украинском конфликте. По словам нескольких источников, причина заявлений - опасение, что в этом случае США и сателлиты перенесут все свое внимание на Китай.