Осторожно, стараясь не задевать сухие ветки под ногами, головной дозор российских бойцов пробирается через лесополосу. Сейчас основная задача - не вступать в бой, а остаться незамеченными. Осмотреться. Настроить рации на волну командиров батарей. И передать координаты обнаруженных опорных пунктов. Время штурма и стрелкового боя еще не пришло. Сегодня надо помочь артиллерии "накидать" противнику крупным калибром.

В руках - 40-килограммовые снаряды. Но приходится бегать. Скорость и точность сейчас - решающие факторы. Сегодня, после взятия поселка Меловое, российские войска взломали на Харьковщине еще один участок фронта. Линия обороны ВСУ вдоль границы порвана в клочья. Дорога для дальнейшего наступления открыта. Даже вкопанные в землю опорные пункты бандеровцев взлетают на воздух.

Тем, кто остался снаружи, не легче. Вот результат прямого попадания в пикап ВСУ: машина опрокинулась и полностью выгорела. Как минимум трое националистов поняли, что отстреливаться себе дороже. И сдались. Теперь совсем не в литературных выражениях проклинают киевскую хунту, которая отправила их на верную смерть.

Кадры из Донецкой республики. Под ударами реактивных установок ВСУ отступают из пригородов вглубь улиц Красноармейска. Последний рубеж, который еще как-то прикрывал фланги, по сути, раздавлен российскими войсками. На цели навели звенья ударных вертолетов. Летчики не промахнулись.

Подбитой бронетехники на дорогах к Константиновке и Красноармейску столько, что впору открывать заводы по переработке металлолома. Сгоревшие танки и БМП бойцы уже и не считают. Но в штабе с математикой строго. По данным военных, за минувший месяц наши войска освободили от ВСУ 556 квадратных километров и более 30 населенных пунктов.