Спасенные из заброшенного сафари-парка носухи обзавелись потомством

Мама Липа наконец-то вывела в свет свою гордость. Пушистые, любопытные и очень симпатичные носухи родились еще в конце весны. И хоть уже порядком окрепли, Липа их от себя не отпускает. Первой Липа отбирает у киперов дочку. Затем мягко и интеллигентно возвращает сына. Папа Каштан в это время предусмотрительно сидит в домике. От греха подальше. Выходит осторожно. Боится разозлить супругу - та его после родов к себе не подпускает, чтобы не нервировал. Без него стресса хватает: и двойня резвая, и посетители любопытные.

Зоозвездами это семейство стало по двум причинам. Во-первых, рождение королевской пары, то есть мальчика и девочки, у носух редкость. Во-вторых, родители Липа и Каштан перенесли сильнейший стресс. Два года назад их вместе с десятками других истощенных животных и птиц спасли в заброшенном сафари-парке в селе Ахштырь Адлерского района Сочи. Носухи тогда в буквальном смысле висели на волоске от гибели. Лучшей благодарностью для спасших их сотрудников стал беби-бум.

"Сейчас все животные получают соответствующие условия, лакомства. И своим поведением и пополнением говорят о том, что у них все хорошо. У нас постоянно рождаются дикобразы!", - хвастается Александр Зобнин, руководитель Сочинского географического общества.

Дикобразы действительно проявляют редкую сознательность в решении демографических проблем. У одной пары Фроси и Гриши все детки как на подбор. Аппетит - прекрасный, окрас - идеальный. Иголка к иголочке. Киперы говорят - все потому, что родителей больше не мучает квартирный вопрос. В новом вольере даже полы с подогревом.

Секрет любвеобильного папы Гриши в том, что он предпочитает груши. От кабачков тоже не отказывается. Но главное - он без ума от своей очень дикобразной Фроси и детей. Постоянно с ними нянчится.

Судя по романтичному настрою соседей, Липы с Каштаном, краснокнижные носухи очень скоро составят плодовитым дикобразам - серьезную конкуренцию.