Двум участникам банды Басаева и Хаттаба вынесли обвинительные приговоры

Двум участникам банды Басаева и Хаттаба, причастным к нападению на российских солдат на Северном Кавказе - вынесли обвинительные приговоры.

Как сообщили в ФСБ, их признали виновными в вооружённом мятеже, посягательстве на жизнь военнослужащих и бандитизме. Суд определил наказание в виде лишения свободы на срок от 21 и до 24 лет в исправительной колонии строгого режима.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые участвовали в нападении на российских солдат в октябре 1999 года. В результате массированного обстрела 15 человек погибли, еще 28 пострадали. В октябре 2022-го и апреле 2023-го боевиков нашли и задержали.