Российские военные ударили по ПВО в Киевской области

ВС России нанесли удары по средствам противовоздушной обороны и складам в Киевской области.

Основной удар пришелся по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"ПВО перегружена", - отметил он.

Помимо Киевской области, ВС России ударили по Черкасской области – там поражены склады. А в Днепропетровской области уничтожены эшелоны, техника ВСУ и ремонтные базы.

Российская армия нанесла массированный удар по Киеву в ночь на пятницу, 4 июля. Были атакованы объекты энергетики, железнодорожная инфраструктура, аэродромы Васильков и Жуляны, пишет telegram-канал SHOT.