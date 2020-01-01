Дмитренко выдал грязную подноготную Рапунцель: "На мои алименты возила в Сочи семейного мужика"

Оля Рапунцель и Дима Дмитренко были одной из самых ярких пар "Дома-2". На телестройке они не только сыграли свадьбу, но и родили двоих дочерей. Около пяти лет Оля и Дима прожили на проекте и покинули его в 2020 году. Но за периметром сохранить семью не удалось.

Сейчас бывшие супруги судятся друг с другом за совместное нажитое имущество и алименты. По словам Димы, Оля нигде не работает и живет только на деньги, что он выделяет дочкам.

"На мои алименты ты возила в Сочи в 2024 году наших детей, маму и на тот момент семейного мужика, у которого есть жена и двое детей, Вараздата. После того, как его фото были опубликованы, он слился от тебя, когда узнал, что ты за человек", — объявил Дмитрий.

По словам бывшего участника телешоу, именно из-за этого мужчины и разрушился его брак. "Вспомни, бегала в браке еще к нему, из-за чего я и развелся с тобой", — сообщил Дмитренко.

Дима уверен, что Рапунцель покупает себе цветы, которыми хвастается в соцсетях, на его деньги. Рестораны, в которые ее якобы водит возлюбленный, Оля тоже оплачивает сама, и опять из тех средств, что бывший муж присылает детям. На дочек звезда "Дома-2" практически ничего не тратит, уверен Дмитренко, пишет "СтарХит".

"Ты безработная сидишь уже пять лет. Насчет садика: дети ходят в государственный садик, а не в частный, и в государственном саду проходят занятия бесплатно. После ухода с проекта ты нигде не работала, только делала мнимую рекламу и кидала людей", — объявил бывший муж Рапунцель.