Уставших от летних холодов москвичей порадовали прогнозом на июль

Москвичи и жители Подмосковья порядочно устали от неожиданно холодной погоды в первый летний месяц. Один из последних дней июня даже оказался самым холодным за всю историю метеонаблюдений.

В июле такой холодной погоды по прогнозам синоптиков уже не будет, хотя возможные колебания температуры возможны. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в столичном регионе прогнозируются более заметные повышения и понижения.

Уже в понедельник температура воздуха резко повысится — в Москве будет около +26. Во вторник столбики термометров поднимутся до +30. Вместе с потеплением прогреется и вода в столичных водоемах — до +21.

Сегодня в столице будет около 23-26 градусов тепла. В выходные столбики термометров немного опустятся из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Днем будет около 18-21 градуса тепла, ночью — 10-13, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.