В Москве найден мертвым вице-президент "Транснефти" Бадалов

В Москве умер вице-президент российской энергетической компании "Транснефть" Андрей Бадалов.

Тело 62-летнего Бадалова обнаружил охранник под окнами дома на Рублевском шоссе, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. На месте работает оперативно-следственная группа.

Момент трагедии в квартире находилось его жена и две дочери, с ними работают психологи.

Как сообщает Mash, у Бадалова были проблемы с сердцем, он носил холтер - медицинский прибор для суточного мониторинга кардиопоказателей.

Бадалов работал в "Транснефти" с 2021 года. Он занимался вопросами цифровой трансформации и информационных технологий. До этого работал в НИИ "Восход".