Илана Юрьева рассказала о конфликте в "Уральских пельменях" из-за Михалковой: "Юле это не понравилось"

Юлия Михалкова выходила на сцену вместе с "Уральскими пельменями" десять лет, однако внезапно для коллектива и зрителей покинула проект, в тот момент, когда стала его главной звездой. Актриса говорила, что хочет развиваться в другом направлении.

Поговаривали, что артистка ушла из шоу из-за конфликта с другими участницами. Но эти слухи никто из "Пельменей" не комментировал. Только спустя 6 лет после расставания с Михалковой заговорила ее бывшая коллега Ивана Юрьева. Актриса призналась, что скандалы в коллективе случались, особенно между девушками.

Так, после неприятного инцидента из "Уральских пельменей" ушла Стефания Гурская. Актриса повздорила с Михалковой прямо на сцене.

"Мы играли номер втроем. Стефа начала говорить на сцене, что мы что-то говорим не по тексту, но это было совсем не смешно, не как у нас обычно ляпы происходят, а как будто отчитывает. Юле тогда это не понравилось. Она ей сказала: "Стеф, это непрофессионально!"" — вспомнил Илана.

Юрьева в этой ситуации полностью поддерживает Михалкову, которая осадила Гурскую. "Ну и действительно, никогда нельзя останавливаться, показывать, что ты что-то забыл. Или продолжаешь дальше, или импровизируешь. Но ни в коем случае нельзя говорить: "Ты же неправильно сейчас сказала!"" — цитирует Илану "Комсомольская правда".

Напомним, о Юлии Михалковой широкая публика узнала благодаря юмористическому шоу "Уральские пельмени". Образ гламурной красотки на протяжении десяти лет помогал актрисе поддерживать популярность проекта, однако в конце концов она поняла, что не голова навсегда остаться в амплуа "пельмешки". Сейчас Юлия играет в театре и пишет книги.