Критиковавшую россиян Пугачеву ждет печальное будущее: умрет в забвении

Алла Пугачева почти три года назад покинула Россию. Обожаемая миллионами певица взяла детей и тайно на частном самолете улетела в Европу. Поступок Примадонны до сих пор не могут понять ни поклонники, ни коллеги.

Так, Прохор Шаляпин считает, что Пугачева просто одним махом уничтожила свою репутацию и карьеру. Обратно Алле Борисовне уже не вернуться, гордость не позволит. Выпускник "Фабрики звезд" намекнул, что народная артистка СССР умрет на Кипре в забвении.

"Пугачева сделала ставку на другой клан, который не преследовал интересы людей в нашей стране <…>. Но как можно ее обратно в Россию не пустить, она же здесь родилась и выросла. И сама себе уничтожила карьеру под старость лет. Руководство нашей страны даже не вписывает ее в иноагенты. Я думаю, правильная политика — не делать на этом акцент, — полагает Шаляпин.

Прохор считает, что на действия Примадонны повлияли возрастные изменения, вероятно, певица просто не разобралась в происходящих в мире событиях. "Все-таки Алла Борисовна уже в годах, могла что-то не понимать, потому в целом и некрасиво себя повела. Но возвращение на сцену и прежний "культ личности Пугачевой" в России, я думаю, невозможен по определению. Опять же народ не простит", — отметил Шаляпин в беседе с NEWS.ru.