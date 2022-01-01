Спецпосланник Трампа предложил снять санкции с России

В Белом доме разгорелись споры по поводу энергетических санкций против России.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что с России необходимо снять санкции. В частности, Москва и Вашингтон якобы ведут переговоры о возобновлении работы "Северного потока" и о вложениях в нефтяную отрасль.

В свою очередь министр внутренних дел Дуглас Бергам считает, что нужно максимально вытеснить Россию с глобального энергетического рынка.

"Тема торговли с Россией разжигает американскую администрацию", - пишет издание Politico со ссылкой на источники.

В майском разговоре Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили двустороннюю торговлю после окончания конфликта на Украине.

Санкции против российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) были введены в 2022 году после начала спецоперации на Украине. 6 мая 2025 года Еврокомиссия представила дорожную карту по полному постепенному отказу от российских энергоресурсов, включая газ, нефть и ядерное топливо к концу 2027 года.