Ставшая бодибилдершей дочь Марии Шукшиной показала фигуру в крошечном бикини и произвела фурор

Анна Шукшина похвасталась спортивной фигурой, несмотря на критику. 36-летняя наследница звездного семейства прилетела на курорт и не собирается скрывать свою красоту.

Дочь Марии Шукшиной не появлялась в соцсетях с зимы. Поклонники Анны уже начали бить тревогу, но оказалось, что все это время девушка усиленно занималась в зале, готовясь к летнему сезону. На днях Шукшина-младшая приехала на морской курорт и сразу скинула с себя всю одежду.

Фотографиями из отпуска Анна поделилась с поклонниками. Для красивого кадра Шукшина зашла по колени в воду подняла руки к волосам и прикрыла глаза. Спортивную фигуру наследницы творческой династии подчеркивало лишь крошечное розовое бикини. "Любите себя", — подписала снимок Анна.

Поклонники спортсменки пришли в восторг от снимка. Люди уверяют, что девушка великолепно выглядит, а цвет купальника ей очень идет.

Напомним, Анна Шукшина является первенцем звезды фильма "Умная Маша". Бодибилдингом она увлеклась около пяти лет назад. Анна призналась, что в детстве пережила ужасные страдания, и только спорт помог ей справиться с той болью.

"Мама очень сильно меня била за уроки, вплоть до кровотечения из носа. Причем доходило до того, что она меня водила лечить к лору, потому что у меня не прекращалась кровь из носа. Настолько она меня била", — пожаловалась Шукшина-младшая в одном из интервью.