Собянин: Население ТиНАО выросло в 3,5 раза с момента присоединения к Москве

Маленькие художники пробуют свои силы на пленэре. Каждый видит что-то свое. На рисунке восьмилетней Стеши - беседка и деревья. А на мольберте Вовы - новый культурный центр "Ватутинки", в который мальчик уже мечтает пойти.

Центр готовится к открытию после масштабной реконструкции. В здании стало больше места для творчества и спорта за счет пристройки и площадки под открытым небом на крыше.

"Раньше это был дом офицеров генерального штаба. Здесь в свое время выступали известные певцы, все звезды", - рассказывает Валерий Попов, директор ГБУК г. Москвы "Объединение культурных центров Новомосковского и Троицкого административных округов".

Теперь на сцене нового концертного зала звездами ощущают себя все, кто сюда выходит. Здесь появились полноценные гримерные, комнаты для артистов, профессиональная светотехника и акустические системы.

В центре - большая библиотека с читальным залом, студии живописи и графики, вокальные музыкальные классы. И в каждом - оснащение на высочайшем уровне.

"В изо-кабинетах появились специальные лампы, появились специальные установки, на которые можно ставить вазочки, чтобы рисовать натюрморты", - говорит Анастасия Воронко, руководитель Обособленного структурного подразделения "Культурный центр "Ватутинки" ГБУК г.Москвы "ОКЦ ТиНАО".

В универсальном спортивном зале-трансформере будут заниматься, акробаты, гимнасты, боксеры, теннисисты. Начинающие мастера тхэквондо оценили новое пространство.

За последние годы все больше людей выбирают жизнь в Новой Москве - население новых районов выросло почти в три с половиной раза! В этом месяце - ровно 13 лет, как столица стала больше. Новые территории стали площадкой для непрерывного развития. Основные итоги подвел в своем блоге Сергей Собянин: "Пришло метро - Сокольническая, Солнцевская и Троицкая линии. Пассажиров принимают 8 московских городских вокзалов МЦД-2 и МЦД-4. Создали порядка 300 тысяч рабочих мест. Ведется формирование крупных индустриальных кластеров. Построили и реконструировали больше 400 км дорог".

Появилось более 70 новых детсадов и школ. Один из последних - новый корпус в Коммунарке, который откроется в этом учебном году. Здесь, помимо универсальных классов, дети смогут заниматься робототехникой. Созданы современные инженерный, медицинский, лабораторно-исследовательский комплексы и IT-полигон.

Этот новый район - одна из крупнейших площадок программы реновации. Стали недавними новоселами или находятся в процессе переселения более 11 тысяч человек.