Мальчика, пострадавшего от нападения неадеквата в "Шереметьево", перевели в общее отделение

Двухлетнего Яздана, мальчика, который пострадал от нападения неадекватного мужчины в аэропорту "Шереметьево", перевели из реанимации в общее отделение.

Ребенку явно лучше: он снова понимает речь, пытается садиться, ест и находится все время с мамой. Врачам удалось добиться прогресса: сейчас ребенок уже не нуждается в медикаментозном сне и искусственной вентиляции легких.

"Он всех узнает, реагирует, потихонечку разговаривает, вчера было достижение, мы удаляли зонд - он съел банан, потом поел суп, то есть начла глотать самостоятельно. Поэтому мы перевели его на самостоятельное питание", - рассказывает врач.

Яздан пострадал на минувшей неделе. В зоне прилета "Шереметьево" к нему подошел неизвестный и швырнул об пол. От удара мальчик получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Агрессора, находившегося под воздействием наркотиков, схватили на месте и оправили в СИЗО.

Маленький Яздан больше недели провел в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Все это время родители были рядом.