Врачи Склифа спасли девушку с редчайшим заболеванием ЖКТ

43 килограмма - для взрослого человека вес практически экстремальный, но Нелли рада и ему. За полтора года она потеряла ровно половину массы тела - с 60 похудела до 29. Болезнь "семейная средиземноморская лихорадка" очень редкая: в нашей стране всего около двух с половиной тысяч пациентов. Называется так, потому что наиболее часто проявляется у жителей этого региона и передается по наследству. Родители Нелли ей не страдали, очевидно, болел кто-то из старшего поколения. У самой девушки проблемы с ЖКТ были с детства, но диагноз она узнала два года назад, сдав генетический тест.

"Чувствовала очень сильную боль, я не могла есть, не могла спать, еда не усваивалась, извините за подробности, была рвота многочисленная, и врачи не видели эту непроходимость, то есть мне пришлось два года жить с этой непроходимостью и доказывать, что у меня что-то не то", - вспоминает Нелли.

Проблемы с кишечником врачи в родном Новороссийске не связывали с диагнозом: уж очень редкий побочный эффект, как и сама болезнь. Последние силы девушка потратила на дорогу в НИИ Склифосовского, где определили – медлить нельзя.

"У нее петли кишечника, которые в норме должны находиться практически свободно в брюшной полости, покрылись некой пленкой, такой псевдобрюшиной, которая сформировала что-то типа кокона. В этом коконе кишечник перестал функционировать", - объяснил Бакур Цулеискири, заведующий хирургическим отделением №1 НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Даже в НИИ Склифосовского, где в год проводят больше 35 тысяч операций, подобный случай был первым: обычно эта болезнь не требует хирургических вмешательств. После консилиума убедились в необходимости операции.

"Началась она с попытки все-таки освобождения петель кишечника из этого кокона. Но когда мы во время операции все-таки решили, что это уже невозможно, мы убрали часть кишечника, которая вызывала основную проблему, И следующим этапом мы уже соединили два участка кишечника, оставшиеся тонкого и толстого кишечника, тем самым восстановив ей весь кишечник", - уточнил Цулеискири.

Операция длилась три часа, после - долгие месяцы восстановления. В первые недели, рассказывает девушка, даже лифт отказывался ее везти из-за недостаточной нагрузки на пол. Сегодня жизнь Нелли вне опасности. Конечно, ей все еще необходимо наблюдение. А такие капельницы со специальным питанием теперь – неотъемлемая часть ее жизни. Но ключевое слово жизнь. И на нее у Нелли большие планы.