На Пушкинской набережной парка Горького продолжается масштабная реконструкция

Десятки строителей, подъемные краны и экскаваторы. За все время существования одной из самых популярных набережных города, Пушкинской, таких масштабных строительных работ никогда не было. В рамках реконструкции изменится многое.

"Сооружаются два павильона общей площадью 7 тысяч квадратных метров. В настоящее время монтируется металлокаркас. В рамках реконструкции павильонов у нас предусмотрено обустройство многофункционального комплекса, в том числе ресторанов и зон для провидения мероприятий", - рассказал Павел Наумов, начальник отдела капитального ремонта города Москвы.

Облик набережной преобразится кардинально. Здесь появятся круизные лайнеры - именно их будет визуально напоминать дизайн двух из шести павильонов, которыми украсят пространство у воды. После реконструкции это место должно стать одной из самых популярных точек отдыха в городе.

"Раньше здесь швартовались корабли. Теперь это зона отдыха, здесь будут стоять цветы, лавочки для отдыха. И будет построено два причала для речных трамвайчиков и разного вида транспорта", - сообщил Дмитрий Брыксин, генеральный подрядчик по строительству павильонов.

Причалы облицуют светлым гранитным покрытием, а в вечернее время освещение еще больше подчеркнет весь акцент речной тематики в архитектуре. По четырехпалубному кораблю можно будет пройти целиком от кормы до носа. Пол здесь будет с подогревом, а если подведет погода, то всегда можно будет зайти в один из павильонов.

Масштабная реконструкция парка Горького, которая проводилась больше 10 лет назад, почти не затронула набережную. Теперь в будущих павильонах разместятся творческие коворкинги, сувенирные лавки, игровые зоны, кафе и рестораны. Эта территория станет всесезонной площадкой для досуга и отдыха.