Большой праздник "Московского спорта" пройдет 5 июля в Лужниках. Там организуют три десятка площадок на любой вкус - от стрельбы из лука и настольного тенниса до воркаута и силовой атлетики.

Все мероприятия бесплатные, но на некоторые потребуется регистрация. Она уже открыта на сайте "Московского спорта". Также в выходные можно принять участие в велофестивалях. Заезды пройдут днем и вечером. Маршрутов сразу несколько, в том числе в районе Лужников, Кремлевской набережной, а также в районе Яузы на востоке города.

Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда. Снимать ограничения будут по мере завершения мероприятий