На Казанском вокзале столицы встретили "Поезд памяти". Это специальный состав, на котором больше 200 старшеклассников из стран СНГ посетили города-герои России и Беларуси.

За две недели школьники побывали в пятнадцати населенных пунктах, в том числе в Москве, Минске и Бресте. В каждом им организовали насыщенную программу. Подростки посещали места сражений, экскурсии по музеям, мастер-классы и лекции о культуре народов СНГ. Это стало возможно благодаря реализации российско-белорусского проекта, в котором участвовали потомки героев Великой Отечественной войны.