Молодая вдова Диогу Жоты рыдала и не могла стоять на ногах после опознания тела: видео, которое разрывает сердце

Футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диого Жота погиб в ДТП в ночь на 3 июня. Спортсмену было 28 лет. Вместе с форвардом разбился и его 26-летний брат.

По данным полиции, Жота находился за рулем Lamborghini. Он спешил на паром, чтобы отправиться в Англию. Лететь самолетом футболист не мог из-за болезни. В какой-то момент у суперкара лопнула шина, и автомобиль слетел с трассы, перевернулся, а затем загорелся. Экстренные службы оперативно прибыли на место аварии, но спасти братьев Жота не удалось.

Тела футболистов, брат Жоту Андре также был игроком, доставили в морг города Самора. Мать спортсменов не пустили на опознания, опасаясь за здоровье женщины. Пройти непростую процедуру пришлось жене Диогу Руте Кардозу.

Только две недели назад девушка радовалась, что сбылась ее мечта, и она стала женой любимого человека, как в ее семью пришло горе. Рута чуть не упала в обморок после опознания. Местный телеканал снял, как вдова выходит из здания морга. Она рыдает и не может идти без посторонней помощи, Руту буквально тащат под руки до автомобиля.

Поклонники футболиста оставили под видео сотни комментариев. Люди пишут, что кадры разрывают сердце. Многие желают Руте стойкости, ведь у нее от Диогу остались трое маленьких детей.

Отметим, что ранее принц Уильям, который является покровителем Футбольной ассоциации Англии, сделал заявление в связи с трагедией. Сын короля Карла III опубликовал в социальных сетях свои соболезнования.

"Как член футбольной семьи, я глубоко опечален известием о кончине Диого Жоты и его брата. Наши мысли с его семьей, друзьями и всеми, кто его знал", — заявил Уильям.