18-летняя дочь Александра Абдулова рассекретила жениха: известный режиссер, в два раза ее старше

Дочь Александра Абдулова Евгения, которой уже исполнилось 18 лет, перестала скрывать своего избранника. Наследница артиста закрутила роман с 32-летним режиссером Алексеем Федорцовым.

С мужчиной Евгения познакомилась во время учебы во ВГИКе, они с Федорцовым однокурсники. При этом Алексей уже сделал себе имя в шоу-бизнесе, он снимал клипы для группы Serebro и Анны Асти.

Впервые Абдулова и Федорцов появились на публике в апреле этого года. Но тогда они не подтвердили слухи о романе. На днях же парочка вновь предстала на красной дорожке. На этот раз влюбленные не скрывались от фотографов, Евгения и Алексей охотно позировали, держась за руки. Судя по всему, дочь Абдулова не смущает разница в возрасте с женихом, пишет "Комсомольская правда".

Известно, что Евгения учится во ВГИКе в мастерской Владимира Хотиненко на режиссера. Ее мечта — стать одним из самых успешных режиссеров в мире. При этом девушка просит, чтобы ей не делали поблажек из-за фамилии отца.