Довела до самоубийства ради наследства: в чем семья Тиммы обвиняет Анну Седокову

Янис Тимма скончался 17 декабря прошлого года. Но скандал вокруг его гибели не утихает. Родители баскетболиста винят в произошедшем Анну Седокову, а она все выпады в свой адрес игнорирует.

Певица долго восстанавливалась после гибели бывшего мужа. Тимма свел счеты с жизнью в день ее рождения. Для Анны это стало невыносимым ударом, она попала в клинику с нервным срывом. Придя в себя, певица записала видеообращение, в котором призналась, что жизнь с Янисом была для нее адом

Но даже спустя полгода после трагедии артистка не может жить спокойно. Ее изводит семья Тиммы. Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая родных спортсмена, заявила, что будет настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении Седоковой. Анну хотят привлечь к ответственности по статье о доведении до самоубийства.

По словам юриста, семью Тиммы возмущает, что певица ведет "раскованный образ жизни", появляется на светских мероприятиях, откровенно одевается, и продолжает карьеру. По мнению близких баскетболиста, поведение вдовы указывает на отсутствие скорби.

"Она пытается демонстрировать абсолютное отсутствие озабоченности, наслаждается жизнью и не испытывает внутренних нравственных проблем и терзаний", — высказалась адвокат на своей странице в соцсети.

Гаврилова отмечает, что Анна показывает неподобающий пример своим поклонникам и обесценивает семейные отношения. Также Маргарита раскритиковала видео певицы после смерти баскетболиста. Она отметила, что ролики вызывают не сочувствие, а раздражение.

"Анна Владимировна решила, что, заручившись неким количеством условных союзников и сторонников, сыграв в несчастную бедную девочку, вызовет сочувствие в сердцах миллионов. Не вызовет, и более того, на сегодняшний день вызывается совершенно противоположная реакция", — заявила адвокат.

Семья Тиммы считает, что Седоковой от баскетболиста нужны были только деньги. И якобы даже после его смерти Анна не упустила шанс поживиться, поскорее подав документы на вступление в наследство.