Где бы на постсоветском пространстве ни возникало некое напряжение, сразу появляется обоснованное подозрение - без внешнего вмешательства, скорее всего, не обошлось. Или не обойдется. Любая проблема - это повод для наших "партнеров" на Западе использовать ее, чтобы ослабить Россию. Нанести ей стратегическое поражение. А это, как уже никто не скрывает, теперь снова основа "Остполитик" - восточной политики всей Европы. И, что интересно, проводят ее прямые потомки авторов той самой стратегии нацистов и их пособников. Впечатление такое, что дедушка из СС или бабушка-коллаборационистска - теперь обязательное условие назначения на должности высшего уровня.

Не успели британские сторонники гендерного равенства отпраздновать очередную победу, как все испортили журналисты. 15 июня премьер-министр Кир Стармер назначил новой главой разведки МИ-6 Блейз Метревели. А уже 27 июня таблоид "Дейли мейл" опубликовал статью с подробностями родословной первой в истории женщины во главе самой секретной спецслужбы страны:

"Есть одна вещь, которую ни она, ни самое известное в мире разведывательное агентство не могли контролировать, единственная вещь, которую никто из нас не может выбрать - ее семья. Немецкие архивы свидетельствуют, что женщина, которая с сентября возьмет на себя управление тайнами страны, является внучкой печально известного нацистского коллаборациониста, который шпионил и убивал для нацистской Германии".

Это прозвучало как гром среди ясного неба. Ведь даже начало статьи в "Дейли мейл" не предвещало скандала. Краткая биография Метревели, ее заслуги. А вот дальше начались откровения. Оказалось, что дед Метревели, уроженец Украины Константин Добровольский, еще в августе 1941-го попав в плен, перешёл на сторону нацистов, стал полицаем и осведомителем Третьего рейха. В Черниговской области расстреливал мирных жителей, принимал участие в холокосте и грабил тела убитых, а также высмеивал издевательства над женщинами-заключенными. За свои зверства получил прозвище "Мясник". А вдобавок ко всему свои донесения в Берлин подписывал исключительно нацистским приветствием.

От открывшихся сведений в британском МИДе пришли в ужас и поспешили оправдаться, правда не официально, а через неназванного источника:

"Блейз Метревели не знала и не встречалась со своим дедом по отцовской линии. Родословная Блейз характеризуется конфликтами и разногласиями и, как и в случае со многими людьми с восточноевропейским происхождением, понята лишь частично... Именно это сложное наследие повлияло на её приверженность в качестве следующего руководителя МИ- 6 по предотвращению конфликтов и защите британского общества от современных угроз со стороны нынешних враждебных государств".

Форин-офис, судя по всему, хотел выступить в духе "сын за отца не отвечает", а получилось "яблочко от яблоньки недалеко падает". Ведь очевидно, какое враждебное государство прежде всего имеется в виду. Против кого воевал дед Блейз Метревели - тоже известно. И не только он.

"Второй дедушка, уже приемный, госпожи Метревели тоже сотрудничал с нацистскими спецслужбами. Это Давид Метревели, от этого именно и фамилия новой главы МИ-6. Он тоже был советским офицером, тоже перешел на нацистскую сторону и в 42 - 43 году преподавал радиодело в разведшколе для кавказских коллаборационистов недалеко от знаменитого концлагеря "Освенцим". Потом бежал на Запад и женился на вдове к тому времени Константина Добровольского и усыновил его сына", - рассказал Александр Решидеович Дюков, историк, публицист.

Как был ни хотели западные политики скрыть неблаговидные факты своей родословной, но они то и дело всплывают, причем все чаще. В прошлом году немецкое издание "Бильд" выяснило, что Анналена Бербок - тогда глава МИД Германии - тоже внучка нациста.

Бербок немецкое правительство покинула, но не политику - возглавила Генассамблею ООН. На повышение пошла и экс-премьер министр Эстонии Кайя Каллас. А между тем и у нынешней главы евродипломатии есть своя "черная метка".

"Ее дедушка служил в эстонском легионе СС. А эстонский легион СС был добровольческим подразделением. И, по всей видимости, прадедушка Кайи Каллас добровольно пошел служить немцам, и не куда-нибудь, а в СС", - отметил Александр Дюков.

Даже не скрывает своих корней канцлер ФРГ Мерц. Убежден, что его дед был уважаемым человеком. Но как следует из документов, Йозеф Пауль Совиньи в 1933 году в рядах штурмовиков получил звание обершарфюрера, а в 38 году вступил в гитлеровскую НСДАП. И будучи бургомистром города Брилон, переименовывал улицы в честь вождей третьего рейха.

Еще интереснее история канадского политика с украинскими корнями Христи Фриланд. Причем, 30 лет назад нынешний министр транспорта Канады откровенно писала о своем деде. Михаил Хомяк был редактором коллаборационистской украинской газеты в Польше "Краковские вести", публиковавшей разнузданные антисемитские материалы. Но в наши дни Фриланд называет все "российской пропагандой" и от деда открещивается. Но не от собственной русофобии, которая у нее, судя по всему, в крови. Представитель нашего МИДа Мария Захарова отметила очевидные параллели:

"Тенденция очевидно неонацистская: Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд, Саломе Зарубишвили. Теперь к ним можно добавить и главу МИ-6 Блейз Метревели. Кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах "коллективного Запада" потомков нацистов".

Впрочем, тенденция не нова. "После Второй мировой войны произошло определенное внедрение. Западные спецслужбы охотно брали на кошт выходцев из Восточной Европы и из СССР для того, чтобы бороться с Советским Союзом. Потом эти люди росли по службе, росли в рамках спецслужб, росли в рамках МИД. У них рождались дети, они тоже занимали определенные немаленькие позиции. И в результате мы видим, как эти маргиналы, которых когда-то подобрали западные спецслужбы для того, чтобы делать неприятные дела, остепенились и стали элитой западной", - пояснил Александр Решидеович Дюков.

Интересен пример Адольфа Хойзингера. Начальник оперативного отдела Генштаба сухопутных войск нацистской Германии, он после войны стал председателем военного комитета НАТО. Говорят, что ранее был завербован американской разведкой, но сути это меняет, да и пример этот не единичен. А в наши дни, когда Запад активно ведет ревизию истории и в качестве врага выбрал наследницу СССР — Россию, очень удобны политики со скелетами в шкафу.

"Не было бы никаких претензий к Мерцу, если бы он говорил, что нацизм - это плохо и что он, как ответственный политик, не будет поддерживать неонацистов. Но он поддерживает неонацистов на Украине и тем самым продолжает дело своих нацистских предков. Дело не в том, кто твои предки. Действительно, сын за отца может и не отвечать. Дело в том, что ты дистанцируешься от человеконенавистнической идеологии или в новых условиях, в новой итерации ты продолжаешь дело преступников времен Второй мировой войны", - рассуждает Иван Мезюхо, политолог.

Это именно они - неонацисты в политике - осудили проведение в Москве парадных мероприятий по случаю 80-летия Победы над фашизмом. Как нет ничего удивительного и в том, что британский монарх встречается с Зеленским и посещает тренировки украинских боевиков. Наконец, новой главе британской разведки нацистское прошлое ее предков не только не помешало, но, судя по всему, и способствовало ее карьере.