"Предотвращают конец цивилизации": почему инопланетяне не идут с нами на контакт

2 июля - профессиональный праздник у всех тех, кто если не охотится на тарелочки, то хотя бы просто с большим интересом следит за новостями, связанными с НЛО. Неопознанные летающие объекты в последние годы резко усилили свою активность, их наблюдают во всей земле и все чаще видео с ними признают реальными, при этом объяснить, что же такое смогли заснять пилоты, моряки и простые обыватели, официальная наука не может. Как не может она и ответить на вопрос - если это всё-таки инопланетяне, почему они не идут с нами на контакт. Во всяком случае на контакт официальный. Зато крайне неожиданный ответ на этот вопрос предложила на неделе одна из самых популярных бульварных газет Великобритании Daily star. Оказывается, во всём снова виноваты мы, русские. Что же мы такого натворили и почему, собственно, день уфолога именно 2 июля?

Это уже не пресловутое "Кошка бросила котят, значит Путин виноват", а что-то посерьезнее! Масштаб, если верить британской Daily star, прямо-таки галактический:

"Постоянные угрозы Владимира Путина о начале Третьей мировой войны снижают шансы инопланетян на первый контакт с людьми на Земле. Эксперт по НЛО утверждает, что развитые инопланетные цивилизация, которые, по его мнению, опережают нас на несколько световых лет, могут счесть это причиной не посещать нас и не вступать с нами в контакт".

И здесь британцы соврали. Не дают покоя гуманоиды и жителям многоэтажки на западе Москвы. Разлетались тут! Спать мешают. Готовы объяснить уфологи. А вполне себе солидные специалисты, изучающие то, что другие исходя из сегодняшних знаний объяснить не в силах, или быть может просто не хотят.

Претензии у скептиков исключительно к предмету. Но ведь когда-то и Земля считалась плоской, а кибернетику с генетикой пренебрежительно называли "продажными девками империализма". Зародилась уфология в середине 50-х, когда человечество наконец стало ближе к звездам. Ну а свой профессиональный праздник уфологи отмечают 2 июля. В 1947 году в этот день в американском штате Нью-Мексико недалеко от городка Розуэлл разбился неизвестный летальный аппарат.

"Конечно, не все наблюдения являются подлинными. Тем более в сегодняшнее время, когда человека направили в интернет и в интернете он фактически зарабатывает. Сегодня очень много фейков", - рассказал Юрий Григорьев, исследователь проявлений внеземного контакта.

У бравого генерала Попова, четверть века назад наблюдавшего нечто из кабины собственного самолета близ польской границы, никаких сверхспособностей, увы, не появилось. Признается – даже как-то обидно:

"Вроде бы самолет был с большим количеством иллюминаторов, потому что свечение было такое. Точечные огни проблескового характера. Это тоже относится обычно к воздушному судну. И луч прожектора".

Нечто похожее регулярно видят и американские пилоты. Их точно не заподозришь в излишней впечатлительности или попытках словить дешевую популярность. А значит и правда что-то там есть?

Неизвестные дроны были зафиксированы над четырьмя американскими базами в Великобритании. Часть этих свидетельств специалисты списывают на испытания нового секретного оружия. Такие разработки всегда выдуться в тайне, а со стороны действительно выглядят как нечто внеземное. Из последнего – китайская графитовая блэк-аут бомба, способная обесточить мегаполис. А еще страх успешно конвертируется в военные бюджеты.

"Менталитет национальный американский говорит о том, что если на планете Земля появятся инопланетяне, то естественно они первым делом установят связь с американцами. Потому что они самые лучшие, самые высокотехнологичные. Это естественно. Поэтому там есть очень прибыльный НЛО - департамент в Пентагоне", - рассказал Александр Хроленко, обозреватель медиагруппы "Россия сегодня".

На изучение зеленых человечков структура ежегодно запрашивает несколько десятков миллионов долларов. Мол, все эти тарелочки регулярно видят в зонах военных конфликтов. Правда, с какой целью они туда прилетают – не уточняется.

Ведь если люди до сих пор друг друга не переубивали, значит всё же есть кто-то свыше. Тот, кто приглядывает за нами откуда-то из далеких галактик. Чтобы чего не натворили. Homo sapiens для них как дети со спичками – постоянные распри и войны. Отвлечешься на минуту и…беда! Так было, например, 15 сентября 1964, следует из отчета офицеров ВВС США, которые просматривали некие файлы с испытания ядерных боеголовок. Тогда всё пошло не по сценарию учений.

"Они утверждают, что на видео запечатлён летательный аппарат в форме блюдца, кружащий над невооруженной фиктивной боеголовкой вскоре после того, как она отделилась от ракетного ускорителя Atlas. Затем объект выстрелил в неё четырьмя лучами света и вывел боеголовку из строя. Два дня спустя двое агентов ЦРУ в штатском конфисковали отснятый материал и поклялись хранить его в тайне", - пишут СМИ.

"Можно сказать, что НЛО предотвращают конец нашей цивилизации. Потому что Земля создана для многих - многих поколений. Которые будут здесь сдавать экзамен, которые будут здесь развиваться, а не для того, чтобы одно поколение уничтожило и саму цивилизацию, и всю планету", - говорит Анна Ажажа, исследователь проявлений внеземного контакта.

Только вот судя по тому, что пришельцы, даже чисто гипотетические, с землянами в контакт вступать не спешат, мы им не особо-то и интересны. А инопланетяне лишь прилетают полюбоваться земными закатами, подышать пока еще свежим воздухом, поплавать в море - в общем, как в культовом романе братьев Стругацких, просто устроить пикник на обочине нашей Вселенной. Приглашать человечество на который никто не собирается. Во всяком случае, пока.