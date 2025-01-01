Новый ледниковый период: озвучены страшные последствия аномальной погоды

Москву и область залил циклон Корнелиус, который превратил конец июня и начало июля в октябрь, испортив москвичам первые месяцы лета. Впрочем, погода не удалась не только у нас. Европу накрыла волна изнуряющей жары, в ряде стран больше +40 в тени - это абсолютно ненормальные температуры для этого времени года в этих регионах. Что происходит и кто же украл у нас лето?

Вместо июля в Москву пришел "июбрь". Первый день месяца стал самым холодным за последние 60 лет. Температура днем поднялась всего до 14 градусов. Не добавили радости москвичам и дожди с сильными порывами ветра.

Экстренные службы разослали сообщения с призывом оставаться дома, да и сами горожане на улицу не спешили. В итоге пострадавших от стихии не было, а поваленные деревья быстро убрали. Удивление от погодных причуд, впрочем, осталось. Потеплело только к четвергу, московская метеостанция сообщила о вполне летних 26 градусах.

На небольшом пятачке в центре ВДНХ фиксируют все, что связано с погодой. Эта мачта измеряет скорость ветра на высоте до 10 метров, это осадкомер Третьякова. Из названия сразу понятно, для чего нужен и кто изобрел. А вот это основная конструкция всей метеостанции – психрометрическая будка. К психологии отношения не имеет, здесь находится главный термометр Москвы. Сейчас все показания передаются автоматически, а раньше метеорологи должны были приходить сюда каждые три часа, в любую погоду.

Метеостанция на ВДНХ погоду именно фиксирует. За данные для прогнозов отвечают метеозонды, спутники и даже самолеты, с которых передается информация о циклонах. Показатели анализируются, чтобы понять причины аномалий. Так, например, в летних холодах, как бы странно это ни звучало, ученые винят жару.

"Когда у нас рекордные годы по температуре наблюдаются на нашей планете, то начинает активнее таять Гренландия и большее количество пресной воды попадает в Атлантику. И из-за этого немного замедляется Гольфстрим. И Европа это сразу чувствует в виде такого похолодания. Но это касается, в основном, северных регионов, которые находятся под влиянием Гольфстрима. А в южных регионах у нас продолжается глобальное потепление, и вот мы наблюдаем сорокаградусную жару", - пояснил Алексей Карнаухов, ведущий научный сотрудник Пущинского Научного центра биологических исследований Российской академии наук.

Гольфстрим уже замедлялся в 14 веке. Тот период назвали малым ледниковым периодом. Климат в Западной Европе стал серьезно ухудшаться. Похолодало даже в летнее время, стало выпадать огромное количество осадков, в 1312-1315 годах погибли урожаи. Постоянные дожди и заморозки по сути уничтожили сельское хозяйство, особенно в северных районах Западной Европы. Если еще в 13 веке даже в Германии и Шотландии росли виноградники, то после холодных лет виноделие осталось лишь на юге. Италию заметало снегом, что прежде происходило крайне редко, и теплолюбивые итальянские крестьяне оказались к такому не готовы. До Руси похолодание добралось намного позже. Но дела обстояли еще хуже, с учетом, что здесь изначально было холоднее. Пик морозов пришелся на правление Бориса Годунова. Тогда от голода могло погибнуть до трети населения Руси. Многие бросали дома и шли на юг, другие становились разбойниками, фиксировались даже случаи каннибализма. Пожалуй, единственный плюс похолодания заключался в защите от посягательств извне. Те же поляки, попытавшиеся захватить Русь, не смогли здесь закрепиться и сильно пострадали от суровой погоды.

Страдают поляки и сейчас, только уже у себя на родине, и от жары. По оценкам климатологов, июнь 2025 года войдёт в число самых жарких месяцев в истории Европы. В Испании установлен рекорд – плюс 46 градусов, по всей стране бушуют лесные пожары. В Португалии и вовсе фиксировали плюс 47. Но еще и ураганный ветер, который не дает нормально сесть многотонным самолетам. Жарко даже в Британии – в Лондоне температура в июне стала самой высокой с 1884 года. В Париже закрыли верхние этажи Эйфелевой башни, работу остановила одна из атомных электростанций.

В Германии, особенно на юге страны, температура поднималась до 40 градусов. Местные СМИ жалуются на отсутствие кондиционеров и жалюзей во многих больницах и домах престарелых. Впрочем, сразу сообщают, что быстро закупить необходимое не получится – нет средств. Страдают даже трудовые мигранты, которые вроде должны быть привычными к такой погоде.

При этом пресловутое глобальное потепление вовсе не означает, что в дальнейшем температура будет расти. Уже сейчас аномальные холода, пусть и ненадолго, фиксируют в совершенно непривычных для этого местах: снег в Аргентине, заморозки в ЮАР, проливные дожди в районе Сахары. Человечество так сильно влияет на окружающую среду, что спрогнозировать, как поведет себя природа, довольно трудно. Но изменения могут быть весьма серьезными даже в перспективе нескольких десятилетий.

"Ситуация может измениться, и в прошлом она неоднократно менялась, Европа становилась эпицентром холода, холодного климата. И вот если она в результате глобального потепления снова изменится, то изменение температуры в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, Берлин, может составить около 25 градусов, я имею в виду похолодание. И тогда вместо глобального потепления в Европе мы получим настоящий ледниковый период, массу людей придется переселять и вообще все будет очень нехорошо", - отметил Алексей Карнаухов.

Впрочем, есть и другой сценарий, куда более негативный. Если температура продолжит расти нынешними темпами, землянам придется искать себе новый дом. Единственный повод для оптимизма в данном случае – долгосрочная перспектива в несколько веков.

"Это может вообще привести к тому, что климат на нашей планете потеряет устойчивость и, собственно говоря, мы получим глобальное потепление лет через 300, которое будет величиной 100 градусов. И это приведет к тому, что жизнь в ее нынешних формах может прекратиться", - рассказал Алексей Карнаухов.

Пока же о потеплении, пусть и не стоградусном, мечтают во многих регионах России. Жители Хабаровска на неделе столкнулись с настоящим потопом, улицы превратились в реки. В Петербург с Финского залива пришел настоящий апокалипсис. Мощная гроза и ливни, по худшему прогнозу, приведут к первому за 160 лет июльскому наводнению. Уровень воды в Неве уже ночью может подняться до 190 сантиметров, а проливные дожди будут идти до понедельника. Чем не повод петербуржцам съездить на выходные в Москву. Июльской жары синоптики здесь пока не обещают, но хотя бы осадков не прогнозируют.