Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, комментируя решение американских властей приостановить поставки вооружений Украине, напомнила про гонения киевского режима на каноническую православную церковь.

Как подчеркнула американский парламентарий в социальной сети Х, "Зеленский запретил православную церковь", поэтому "могу обещать, что для вас не будет никакого оружия".

Луна напомнила, что предводитель киевского режима проявлял неуважение к президенту и вице-президенту США, а также выразила тревогу в связи с утечкой поставляемого Украине оружия на черный рынок.

Конгрессвумен сочла, что в таких условиях Вашингтон не может продолжать военную поддержку Киева, и дала украинским политикам напутствие: "Ведите переговоры о мире" (цитаты по ТАСС).

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, говоря о приостановке военной помощи Украине, что Соединенным Штатам важно, прежде всего, "обеспечить наш собственный успех на поле боя, где бы это поле боя ни находилось".

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон сделал неожиданный вывод из решения Вашингтона. Как заявил французский лидер, он против "ненужной интерпретации" решений американских властей, тем более что в его глазах США по-прежнему привержены поддержке Украины.