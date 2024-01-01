Балкон обрушился на россиянку во время урагана

В Омске во время урагана балкон рухнул на ступеньки отделения банка на улице Герцена. Обломки задели пожилую женщину.

Как уточняет Telegram-канал 112, балкон обвалился на ступени с высоты восьмого этажа. Однако пенсионерка чудом уцелела: она получила травмы, но ей даже не потребовалась госпитализация. Всю необходимую помощь пострадавшей оказали.

Бушующий в Омске ураганный ветер уже повалил множество деревьев и сорвал кровлю с ряда зданий и построек. Сообщается о пятерых пострадавших от разгула стихии.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко написал в своем Telegram-канале, что все оперативные службы региональной столицы работают в режиме повышенной готовности. Политик попросил всех жителей Омска быть бдительными и без необходимости не выходить на улицу.

В ноябре 2024 года трагедия из-за штормового ветра произошла в подмосковном Подольске. Металлический павильон, используемый как место для курения, упал на девушку. От полученных травм она скончалась.

Профильные ведомства, предупреждая россиян о предстоящей непогоде, всегда напоминают правила поведения в таких условиях: необходимо держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых конструкций, а также не прятаться самим и не парковать автомобили под деревьями.