Леонид Агутин прервал концерт и покинул сцену: вот что произошло

Леонид Агутин на прошлой неделе выступил с большим концертом в Санкт-Петербурге. На мероприятии произошло ЧП, о котором стало известно из соцсетей.

Исполнитель хита "Аэропорты" вышел на сцену, и уже начал играть одну из композиций, как вдруг прервал концерт. Агутин извинился перед зрителями и покинул сцену.

"Друзья мои, вы меня простите, пожалуйста. Я кое-что очень важное забыл в гримерке. Я должен пойти это взять, сердце не на месте", — сказал певец перед тем как удалиться.

Через несколько минут Леонид вернулся. В руках он держал обручальное кольцо. Артист демонстративно надел символ семьи на палец, и признался, что без него не получается выступать.

Напомним, Леонид Агутин и Анджелика Варум живут в браке уже 25 лет. У пары есть взрослая дочь Елизавета-Мария, она строит карьеру певицы в США.