7 июля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" стартует всероссийская ежегодная акция "Культурная суббота. Краеведение", направленная на популяризацию традиций народов России.

По словам статс-секретаря – заместителя Министра культуры Российской Федерации Жанны Алексеевой, акция проходит уже пятый год подряд и за все время собрала более 60 тысяч участников.

"Участие в акции – это прекрасная возможность рассказать о традициях своего региона, изучить историю родного края", – сказала замминистра.

Школьники со всей России могут проявить свои знания в области краеведения и народной культуры, приняв участие в творческом соревновании в четырех номинациях: "Я – экскурсовод", "Культурные маршруты родного края", "Я пишу о родном крае", "Традиции моего края". Для этого с 7 июля по 25 августа им необходимо оставить заявку на участие в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ".

По итогам экспертная комиссия, состоящая из деятелей в сферах краеведения, литературы и народного творчества, выберет 100 наиболее интересных работ победителей, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Проект "Культура для школьников" реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.