Санкт-Петербургу грозит наводнение

Санкт-Петербург готовится к наводнению. Город на Неве может уйти под воду впервые за 160 лет. Всё из-за мощного шторма, который пришел накануне. Синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности. Порывы ветра сейчас достигают 25 метров в секунду. В устье Невы закрыли дамбу, но вода все-равно хлынула в пригороды. Приходят сообщения о пострадавших.

Красивые автомобили превращаются в лодки из-за аномального ненастья, пришедшего этой ночью в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. С пяти утра в северной столице действует штормовое предупреждение. На прочность жителей региона и их имущество проверяет возникший на Балтике циклон с преобладанием западного ветра. Он вызвал подъем волны до двух с половиной метров и понес потоки в направлении устья Невы. Уровень воды в реке достиг 95 сантиметров. Все вместе - это предвестники наводнения.

Затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга в четверг закрыли. Как раз для предотвращения морского нагонного наводнения. Хотя накануне синоптики и не исключали, что жителей северной столицы ждет исторический момент. Июльских наводнений здесь не было 160 лет. Теперь говорят, что при закрытой дамбе серьезное наводнение летом маловероятно. Возможно небольшое подтопление, связанное с гидрологическими особенностями Невы. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено. Уровень воды за дамбой - 180 сантиметров. Волны - трехметровые.

И без специальных приборов просто по звуку можно оценить, какой силы ветер. Порывы достигают 30 метров в секунду. Порывами срывает части крыш. На этих кадрах куски шифера летят прямо на дорогу. А на этих рухнул довольно тяжелый металлический забор Горожане при виде таких разрушений на эмоциях напрочь забывают, что они жители культурной столицы России.

В Александровском парке дерево упало на 56-летнюю петербурженку. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести с множественными ушибами.

Всего в северной столице из-за непогоды пострадали пять человек, восемь автомобилей получили повреждения. Большинство парков закрыты до улучшения погодных условий. Коммунальщики уже приступили к уборке поваленных деревьев. Губернатор Санкт-Петербурга попросил горожан и туристов по возможности отложить поездки и прогулки. Прислушались явно не все. А некоторые и вовсе решили: гулять нельзя, но плавать-то не запрещали.