Стартовал прием заявок на премию для управленцев в сфере культуры

Министерство культуры Российской Федерации при поддержке Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам планирует проведение первой Национальной премии для управленцев в сфере культуры с целью поддержания тех, кто развивает значимые проекты в этой области. В целях присуждения Национальной премии будет проведен конкурсный отбор.
Участниками проекта могут быть руководители профильных ведомств, культурных и образовательных учреждений, творческих коллективов и проектов. Заявки принимаются от руководителей любого уровня: муниципального, регионального, федерального, с июня по август.
В проекте участвуют основные номинации:
В Национальной премии также разработаны специальные номинации: "Наставник", "Молодой руководитель" и "СВОя культура".
В сентябре заявки будет оценивать экспертный совет, в состав которого входят представители органов власти, лидеры культурных организаций, эксперты в области культуры, государственного управления, стратегического развития и общественные деятели.
Подробная информация о Национальной премии для управленцев в сфере культуры на официальном сайте.