Стартовал прием заявок на премию для управленцев в сфере культуры

Министерство культуры Российской Федерации при поддержке Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам планирует проведение первой Национальной премии для управленцев в сфере культуры с целью поддержания тех, кто развивает значимые проекты в этой области. В целях присуждения Национальной премии будет проведен конкурсный отбор.

Участниками проекта могут быть руководители профильных ведомств, культурных и образовательных учреждений, творческих коллективов и проектов. Заявки принимаются от руководителей любого уровня: муниципального, регионального, федерального, с июня по август.

В проекте участвуют основные номинации:

Руководитель органа власти в сфере культуры. Оценивается эффективное управление в сфере культуры, внедрение стратегических инициатив, реализацию государственных программ поддержки культуры

Руководитель организации культуры. Рассматривают модернизацию работы учреждения, привлечение новых аудиторий, внедрение прогрессивных решений

Руководитель проекта в сфере культуры. Выбирают успешный культурный проект с высокой общественной значимостью.

Руководитель творческого коллектива/творческой команды. Оценивается развитие и продвижение коллектива, внедрение новых методов организации работы.

Руководитель образовательного учреждения в сфере культуры. Рассматривают модернизацию образования в культуре, развитие научно-исследовательской деятельности.

В Национальной премии также разработаны специальные номинации: "Наставник", "Молодой руководитель" и "СВОя культура".

В сентябре заявки будет оценивать экспертный совет, в состав которого входят представители органов власти, лидеры культурных организаций, эксперты в области культуры, государственного управления, стратегического развития и общественные деятели.

Подробная информация о Национальной премии для управленцев в сфере культуры на официальном сайте.