За семью Виторгана вступились после скандала с няней: платит за работу, значит имеет право требовать

Семью Эммануила Виторгана пытаются втянуть в скандал. Объявилась няня дочек актера, которая заявила, что дети и Ирина Млодик ужасно с ней обращались.

Женщина по имени Николь Кононова рассказала, что летом работала с семьей артиста, когда они отдыхали в Юрмале. По словам няни, ей приходилось выслушивать ужаснейшие истерики от детей, которые длились часами. "Дети непослушные настолько, что кидали мне в лицо свое нижнее белье со словами "подберешь"", — посетовала женщина.

Кононова написала в соцсети, что кроме ухода за девочками она должна была убирать дом, хотя это не указано в договоре. За свою работу женщина получала не "спасибо", а бесконечные упреки. Так, по словам Николь, ее "унижали из-за неправильно висящих полотенец", "сметаны в супе", за то, что "йогурт стоял рядом с колбасой", за то, что "дети ели одно и то же дважды".

Закончилась все тем, что Кононову уволили, выставив за дверь, а перед этим обыскали все вещи, опасаясь, что она могла что-то украсть.

За Виторгана и его жену вступился близкий друг артиста, певец Феликс Царикати. Он усомнился в правдивости слов няни. Царикати считает семью звезды советского кино образцовой. По его словам, Ирина Млодик — требовательный человек в работе, но она никогда не позволяет себе лишнего.

"Она платит за работу, поэтому имеет право требовать выполнять обязанности. Возможно, няня планирует сейчас давать интервью за деньги. Скажет, что ее обидели, что ее „опустили“", — сказал Феликс в беседе с "Абзацем".

Напомним, Эммануил Виторган семь лет назад вновь стал папой. Супруга актера Ирина Млодик подарила ему дочь Этель, а спустя год у пары родилась еще одна малышка — Клара. Сестрички растут хорошенькими, словно куколки — кудрявые волосы, пухленькие щечки и большие выразительные глазки девочек никого не оставят равнодушными. Пожилые родители души не чают в наследницах.