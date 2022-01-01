Екатерину Мизулину возмутило возвращение Манижи в Россию: Закон не писан?

Новость о возвращении в Россию певицы Манижи и даже возобновлении ее концертов в Москве вызвала резкую реакцию руководителя Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной.

Как напомнила Мизулина в своем Telegram-канале, Манижа "жалела террористов, зверски напавших на людей в "Крокусе", и демонстративно пускала слезу на камеру", а в 2022 году покинула Россию, высказавшись против СВО.

Глава ЛБИ отметила, что не понимает, как такой человек мог въехать обратно в Россию: "Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан?".

Ранее председатель Следкома Александр Бастрыкин пообещал, что представители шоу-бизнеса, уехавшие из России и дискредитирующие действия российских Вооруженных сил, в случае возвращения будут отвечать по закону за свои действия. Таких персон он назвал перебежчиками, подчеркнув, что "предателям нигде не рады".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиян, которые покинули страну и совершают в отношении нее "подлые поступки", ждет Магадан. Он также предложил ссылать релокантов-предателей на рудники, выбрав такую местность, "чтобы там не было лета".