Предводитель киевского режима Владимир Зеленский допустил четыре серьезнейшие ошибки, из-за которых угодил в беду. Такое мнение высказал профессор социологии и руководитель исследовательского центра международной безопасности при Римском университете Luiss Алессандро Орсини.

Как написал эксперт в статье для IL Fatto Quotidiano, первоначальный просчет Зеленского состоит в том, что он отважился занять пост президента Украины, не имея надлежащего представления о международной политике.

Второй ошибкой Зеленского итальянский профессор назвал непонимание политической конъюнктуры Соединенных Штатов — главе киевского режима невдомек, что внешнеполитический курс США варьируется в зависимости от нынешней вашингтонской администрации.

Еще две стратегические ошибки Владимира Зеленского, по словам Орсини, заключаются в недооценке военной мощи России и легкомысленном допущении, что Москву удастся изолировать — однако ее эффективные международные связи и сотрудничество, в том числе с Китаем, подорвали этот расчет.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко допустил, что Зеленского могут ликвидировать его же соратники. Президент Беларуси, перечисляя прегрешения и промахи главы киевского режима, отметил, что "ты занимался неизвестно чем, пришел в политику — и ты к этому не готов", зато "деньги любишь".

Депутат Верховной рады Александр Дубинский попросил мировое сообщество спасти Украину от Зеленского — парламентарий заявил, что Совет Безопасности ООН должен отреагировать на узурпацию власти на Украине ее бывшим президентом, который давно потерял легитимность.