Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели в пятницу, 4 июля, телефонный разговор. Об этом рассказал руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак.

Как отметил украинский чиновник в соцсетях, между Зеленским и Трампом состоялся "очень важный и содержательный разговор". Его содержание Ермак раскрывать не стал, однако пообещал, что "все детали – совсем скоро".

Ранее Зеленский заявил, что урегулирование конфликта на Украине требует его личной встречи с президентами России и США — так он отреагировал на телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 3 июля. Глава киевского режима отметил, что Путин и Трамп — "абсолютно разные люди".

Между тем в Верховной раде раскрыли неприятную для Зеленского правду о звонке Владимиру Путину французского президента Эмманюэля Макрона. Нардеп Александр Дубинский отмечал, что утратившему легитимность президенту Украины "позвонили постфактум, как бывшему, к которому охладели чувства".