Новая напасть обрушилась на Петербург вслед за наводнением и ураганом

Следом за ураганным ветром и потопом в Санкт-Петербург пришла песчаная буря — она поднялась на Васильевском острове.

Стихия в Северной столице разбушевалась из-за циклона Енгин. Связанный с этим вихрем холодный атмосферный фронт отметился грозами и сильными дождями на территории Ленинградской области и Карелии.

Между тем метеоролог Михаил Леус отмечает в своем Telegram-канале, что ветер в Ленинградской области начал ослабевать. В западной части региона самые сильные порывы по-прежнему отмечаются в Шепелево, но уже не превышают 23 метров в секунду.

Эксперт заверил, что тенденция к ослаблению ветра сохранится. Однако в Санкт-Петербурге сегодня еще пройдут кратковременные и локальные дожди, а существенное ослабление ветра ожидается лишь в поздние вечерние часы. Из-за этого вышедшая местами из берегов Нева вернется в свое русло только предстоящей ночью.