Предводитель киевского режима Владимир Зеленский поделился подробностями о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся вечером пятницы, 4 июля.

Как заявил Зеленский, в ходе беседы обсуждалась ситуация на фронте, противовоздушная оборона и "защита неба". Также собеседники говорили о возможностях совместного производства в оборонной промышленности, взаимных закупках и инвестициях.

Зеленский заявил, что "президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине" (цитаты по РБК).

Ранее Зеленский вновь потребовал личной встречи с Трампом и с российским лидером Владимиром Путиным — глава киевского режима уверяет, что настроен на мирное урегулирование, но только саммит на высшем уровне способен сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

В Европе тем временем пересчитывают роковые просчеты Зеленского, которые и привели его к нынешнему плачевному положению. Прежде всего, полагают эксперты, ему не следовало занимать пост президента Украины, не имея надлежащего представления о международной политике.