В Госдуме предложили отменить оценки по четырем школьным предметам

В Государственной думе России выступили с предложением подумать над отменой оценок в школах по физической культуре, изобразительному искусству (ИЗО), музыке и труду.

Как сообщает РИА Новости, думский комитет по охране здоровья внес в нижнюю палату российского парламента проект постановления по итогам правительственного часа. Его темой была охрана здоровья школьников и развитие физической культуры и массового детско-юношеского спорта.

По итогам этого мероприятия было решено поручить Минпросвещения и Рособрнадзору проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по образовательным предметам "Физическая культура", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология).

Ранее сообщалось, что с 2025-2026-го учебного года в шести российских регионах пройдет эксперимент, в рамках которого школьникам будут выставлять оценки за поведение. Тестировать эту модель будут в Луганской Народной Республике, Мордовии, Чечне, а также в Новгородской, Ярославской и Тульской областях.

Вопрос оценок остро встал и при проработке механизма проверки детей мигрантов, поступающих в российские школы, на знание русского языка. Предложенные изначально критерии были настолько низки, что фактически достаточно было получить "двойку", чтобы тест считался пройденным. Однако после резкой критики со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина минимальную оценку подняли до "тройки".