Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был крайне важен для Франции. Однако дело отнюдь не в Украине.

Как заявил Макрон, он позвонил Владимиру Путину "прежде всего для того, чтобы обсудить иранский вопрос и необходимость сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия". В нынешних геополитических реалиях эта тема всерьез волнует Францию.

Президент Франции отметил, что российский лидер "выразил готовность содействовать", что крайне важно, ведь "Франция также несет ответственность за обеспечение стабильности".

Что касается украинского конфликта, Макрон ограничился замечанием о том, что "не может сказать, что в обсуждении Украины есть какой-то прогресс", сообщает BFMTV.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский отметил, что французский политик "жалок в своем эмоциональном дискурсе". Эмманюэля Макрона швыряет из крайности в крайность: "То он начальник антироссийского фронта. То он звонит Путину и два часа обсуждает с ним завершение войны".

Мировые средства массовой информации также активно муссируют тему звонка Макрона российскому лидеру. По мнению многих журналистов, президент Франции отчаянно пытается вернуть себе роль посредника в мировых делах.