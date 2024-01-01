В рамках реализации стамбульских договоренностей России удалось добиться возвращения домой семьи Коваль — супругов из Курской области более четырех месяцев незаконно удерживали на Украине. Об этом рассказала в пятницу, 4 июля, уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Как отметила омбудсмен в своем Telegram-канале, возвращение наших соотечественников стало возможным благодаря огромной поддержке российского президента Владимира Путина при активной работе председателя и членов российской миссии по переговорам с Украиной в стамбульском формате, а также Министерства обороны России и спецслужб.

Москалькова подчеркнула, что Россия продолжает работу по вызволению и возвращению домой еще 30 курян, незаконно удерживаемых на территории Украины.

Ранее Татьяна Москалькова обратилась к украинской стороне с просьбой о том, чтобы удерживаемые жители Курской области были обеспечены всем необходимым. Кроме того, Россия настаивает на том, чтобы Международный комитет Красного Креста посетил удерживаемых киевским режимом жителей российского региона.

Тем временем Следственный комитет России возбудил дело о теракте и захвате заложников по факту похищения жителей Суджи боевиками ВСУ в августе 2024 года. Украинские военные незаконно вторглись в Курскую область, взяли в заложники гражданских лиц, вывезли их из России и незаконно удерживали в Сумской области.