Стрельба произошла в Нальчике при нападении на сотрудников ДПС

Сотрудник полиции получил ранения во время нападения вооруженных лиц на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) в Нальчике. Об этом вечером пятницы, 4 июля, рассказали местные правоохранительные органы.

По данным ТАСС, один из нападавших был ликвидирован правоохранительными органами.

Как уточняет Telegram-канал Readovka, двое вооруженных ножами мужчин напали на гаишников, успев ранить одного из них, а затем попытались скрыться. Однако ответным огнем из табельного оружия был убит один из нападавших, а второго задержали неподалеку от места происшествия.

По сведениям Telegram-канала SHOT, у пострадавшего сотрудника ДПС — проникающие и резаные ножевые раны. Его экстренно отправили в больницу Нальчика, врачи проводят операцию. Также SHOT утверждает, что напавшие на гаишников являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале призвал людей сохранять спокойствие и заверил, что ситуация находится на контроле.