Белоусов провел совещание по медицинскому обеспечению бойцов в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание о внедрении перспективных медицинских технологий в войсках. Об этом в пятницу, 4 июля, рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, Белоусов напомнил про работу Минобороны на системной основе над совершенствованием военной медицины. Ее целью является выработка новых подходов к созданию в войсках современных способов медицинского обеспечения.

Белоусов велел в течение месяца отработать озвученные начальниками медицинских служб предложения по улучшению системы обеспечения военнослужащих в зоне СВО.

Министр также распорядился как можно скорее подготовить перечень новых технологий, которые целесообразно внедрить в систему оказания медицинской помощи военнослужащим.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время будут созданы мобильные врачебные комиссии для проведения медицинских осмотров военнослужащих, получивших ранения непосредственно в воинских частях и подразделениях. Это поможет сократить сроки проведения экспертизы и сделать ее более доступной.

В Минобороны также рассказали, как женщины-медики спасают жизни военных на передовой. Прапорщик Жанна Фомина, фельдшер батальона под постоянным артобстрелом со стороны ВСУ оказывала первую помощь военнослужащим на поле боя и эвакуировала их в медицинские учреждения. Рядовой Елена Круглова, медицинская сестра, несколько часов оперировала бойцов, когда во время вражеской атаки FPV-дронов пострадали 30 военнослужащих.