Мужчина в Сергиевом Посаде ударил ножом 9-летнего мальчика

Уголовное дело возбуждено в подмосковном Сергиевом Посаде по факту нападения мужчины с ножом на девятилетнего ребенка. Об этом в пятницу, 4 июля, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, во дворе многоквартирного дома в Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали. Мужчине удалось скрыться.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Преступника разыскивают. Выясняются мотивы, двигавшие нападавшим, и прочие обстоятельства случившегося.

В министерстве здравоохранении Московской области рассказали АГН "Москва", что врачи оценивают состояние мальчика как средней степени тяжести. Специалисты оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Telegram-канал Baza сообщает, что ребенок сидел во дворе на качелях, когда к нему подошел некий мужчина лет 50 и ударил ножом в шею. По неподтвержденной информации, полицейским удалось установить квартиру, в которой находится подозреваемый, ее планируют штурмовать.