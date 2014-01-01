В зоне спецоперации российские войска наступают широким фронтом, окружая вражеские позиции в Красноармейске. Авиация и артиллерия контролируют подходы к городу, пресекая попытки противника подвезти резервы и боеприпасы.

Красноармейск и Мирноград в ближайшее время могут оказаться в оперативном окружении. Пехотных частей для обороны городов у ВСУ катастрофически не хватает. На пути к Красноармейску - подбитая бронетехника.

Только за минувшую неделю ВСУ потеряли более десяти танков и сто самоходных установок. Дороги, по которым в город подвозили резервы, ещё не отрезаны полностью. Но перемещаться по ним бандеровцам смертельно опасно.

Под прикрытием подразделений радиоэлектронной борьбы нашим штурмовикам удалось освободить Малиновку в Запорожской области. ВСУ готовили его как укрепрайон ещё с 2014 года, с тех пор выкопали там разветвлённую сеть траншей и огневых точек.